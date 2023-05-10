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جدول الكهرباء في قطاع غزة لهذا اليوم

10 مايو 2023 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة- صورة أرشيفية

نشرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، حالة الكهرباء لليوم الأربعاء، موضحة أن كمية الكهرباء المتوفرة من المصادر بلغت (167) ميجاوات، ومتوسط الطلب على الطاقة بلغ (216.8) ميجاوات، فيما بلغ متوسط العجز في الطاقة (22.9%)

وذكرت الشركة، في بيان مقتضب: أن "الجدول المعمول به في المحافظات هو (8) وصل (8) فصل مع زيادات"، مشيرة إلى أن عدد البلاغات عن أعطال الواردة للطواقم الفنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت (175) إشارة من مختلف المحافظات، بينما بلغ عدد الاتصالات الواردة لمركز الاستعلامات عبر الرقم 133، (1615) اتصال (حصيلة تراكمية).

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ونبهت الشركة؛ المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة تحسباً لاحتمال حدوث تغيرات على جدول توزيع الكهرباء بسبب اغلاق المعابر وتأثيره على ادخال الوقود لمحطة التوليد أو أي أعطال قد تحدث على الخطوط.

المصدر / فلسطين أون لاين
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