فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التشريعي يوجه إحاطة للبرلمانات الدولية حول العدوان الإسرائيلي على غزة

"حرية": فرض الاحتلال اغلاقا شاملا على القطاع يفاقم معاناة 2 مليون انسان

شهيد وإصابة حرجة في قصف إسرائيلي شرق خان يونس

اقتلاع 600 شجرة واعطاب 20 خزان مياه في ترقوميا

تحليل: نتنياهو يلجأ لسياسة الاغتيالات لحماية حكومته من الانهيار

جماهير جنين تُشيّع جثمانَي الشهيدين المقاومَين أحمد كميل وراني قطنات

جمال خصوان.. طبيب الفقراء الذي ارتقى شهيدًا

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث اللغة الإنجليزية (1)

الاحتلال يهدم شقتين سكنيّتين ومحلًّا تجاريًّا في القدس والخليل

"تِك".. مظلة إلكترونية تقدم حلولًا لاستدامة التعاونيات النسوية

داعيًا الضغط على الحكومات لتحريم الاحتلال وعزله

التشريعي يوجه إحاطة للبرلمانات الدولية حول العدوان الإسرائيلي على غزة

10 مايو 2023 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
...
المجلس التشريعي الفلسطيني

وجه المجلس التشريعي الفلسطيني إحاطة للبرلمانات الدولية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعياً للضغط على الحكومات لتجريم الاحتلال وعزله سياسياً وقانونياً.

وأكد في بيان صحفي وصل "" على أن هذا العدوان يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان يتحمل الاحتلال وحكومته الفاشية المسئولية الكاملة عن تداعياتها، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، مما يستوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة أن تقف أمام مسئولياتها لردع جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني ومعاقبته عليها.

وطالب المجلس التشريعي البرلمانات العربية والإسلامية والدولية كافة إلى إدانة هذا العدوان وتعزيز نصرة الشعب الفلسطيني سياسياً وقانونياً، والضغط على الحكومات في اتجاه تجريم الاحتلال وعزله في مختلف المحافل الدولية.

وتطرق في إحاطته التي بعثها للبرلمانات والاتحادات البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، ومخالفته لكافة المواثيق والقوانين الدولية، والتي أسفرت عن ارتقاء 15 شهيداً، بينهم 4 نساء و4 أطفال وإصابة 20 آخرين بينهم حالات خطرة.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عشرات الغارات شاركت فيها قرابة 50 طائرة حربية، طالت مواقع مختلفة وبنى تحتية، وأراضٍ زراعية، كما خلّف العدوان أضراراً كبيرة بمبانٍ سكنية، حيث دمر بشكل كلي 3 مبانٍ، وألحق أضرار بـ27 وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن، إضافة لـ129 وحدة سكنية تضررت جزئياً.

ولفت التشريعي إلى أن جرائم الاحتلال وإغلاق المعابر مع بدء العدوان، زادت من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر منذ 16 عامًا، الأمر الذي ينذر بأزمة إنسانية إذا استمر هذا الإغلاق.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المجلس التشريعي #عدوان اسرائيلي #برلمانات دولية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر