"حرية": فرض الاحتلال إغلاقًا شاملًا على القطاع يفاقم معاناة 2 مليون إنسان

أكد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا شاملًا على قطاع غزة، محذرًا من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأكثر من مليوني إنسان، جراء فرض قيود على حرية الحركة والتنقل وإغلاق المعابر ، ووقف الإمدادات الطبية والغذائية وغيرها من المواد الأساسية.

وذكر حرية في بيان صحفي وصل " " أنّ سلطات الاحتلال فرضت إغلاقًا شاملًا على القطاع، بالتزامن مع عدوانٍ عسكريٍّ يوم أمس، الثلاثاء، نفّذت خلاله قوات الاحتلال هجومًا واسع النطاق على مناطق مختلفة في قطاع غزة نتج عنه اسنشهاد ١٥ فلسطينيًّا معظمهم أطفال ونساء، في حين أُصيب حوالي ٢٠ آخرين، بالإضافة لتدمير كلّيٍّ لمواقع القصف، وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية والمنازل المجاورة لمواقع القصف.

وحذّر من تفاقم الآثار الكارثية التي خلّفها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ١٦عامًا، لاسيما على صعيد قطاع الصحة، في ظل عدوان متواصل يستهدف المدنيين والأعيان المدنية المحمية.

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وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف التدهو الحاد الحاصل في قطاعات الحياة المختلفة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام السادس عشر على التوالي.

ودعا "حرية" إلى إدانة سلوك الاحتلال العنصري والتدخل الفاعل لضمان إنهاء الإغلاق المفروض على قطاع غزة، وضمان تدفُّق الخدمات الأساسية بشكل منتظم، والعمل الجاد من أجل إنهاء الحصار المفروض على القطاع للعام السادس عشر على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين