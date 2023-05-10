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شهيد وإصابة حرجة في قصف إسرائيلي شرق خان يونس

10 مايو 2023 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
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شهيد وإصابة حرجة في قصف إسرائيلي شرق خان يونس

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، ارتقاء شهيد، وإصابة عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية أعلنت وصول إصابتين، بجراح خطيرة، في قصف إسرائيلي في بلدة القرارة.

ووفق مصادر محلية، فقد استهدفت قوات الاحتلال مواطنين، أجْلتهما الطواقم الطبية من المكان لمستشفى غزة الأوروبي.

وزعمت مصادر عبرية، أنّ الاستهداف كان لخلية تابعة للمقاومة كانت تستعد لإطلاق الصواريخ في القطاع.

وفي السياق، شنّت طائرات الاحتلال الحربية، عدة غارات على المواقع التابعة للمقاومة، في أنحاء متفرقة من محافظات قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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