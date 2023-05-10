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الاحتلال يهدم شقتين سكنيتين ومحلًا تجاريًا في القدس والخليل

10 مايو 2023 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بهدم شقتين سكنيتين في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر، وهدمت جرافاتها لشقتين سكنيتين للشقيقين فراس وعلي شقيرات، وتبلغ مساحة كل شقة منهما 220 مترا مربعا، ويقطن فيهما 10 أفراد معظمهم أطفال.

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال محلا لبيع مواد البناء في قرية الزويدين بمسافر يطا جنوب الخليل، تعود ملكيته للمواطن عبد الرحمن علي طعيمات، حيث اعتدى مستوطنون بالضرب على المواطن فريد حمامدة، بمنطقة "الشومرة" التابعة لقرية الزويدين بمسافر يطا، ما تسبب بإصابته برضوض.

وطاردت مجموعة من المستوطنين رعاة الأغنام من عائلة حمامدة، ومنعوهم من رعي أغنامهم في منطقة الشومرة، وأتلفوا محاصيل زراعية، بعد إطلاقهم مواشيهم في حقول المواطنين، بحماية جنود الاحتلال.

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وفي السياق، ارتفعت وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر إبريل الماضي، حيث رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" (2920) انتهاكاً.

وخلال الشهر الماضي، دمرت قوات الاحتلال والمستوطنون ممتلكات فلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها بعدد (55) منشأة، وصادرت (59) من الممتلكات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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