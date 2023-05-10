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في ذكرى عدوان مايو 2021

منتدي الإعلاميين: الصمت على جرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد

10 مايو 2023 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
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منتدى الإعلاميين الفلسطينيين

أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي يشجعه على ارتكاب المزيد بحق المدنيين والصحفيين وكافة فئات الشعب الفلسطيني.

وأوضح في بيان صحفي وصل ""  أنه آن الأوان لترجمة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية الإعلام على أرض الواقع، وأن الصمت على جرائم الاحتلال التي تجاوزت كل حدود العقل والمنطق يمثل مشاركة عملية فيها، وتشجيع للاحتلال على مواصلة جرائمه وانتهاكاته بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يشن في شهر مايو عدوان جديد يتزامن مع ذكرى استهداف عشرات المؤسسات الإعلامية الإعلامية التي كانت شاهدة على حجم الجريمة التي ارتكبت بحق الإعلام الفلسطيني.

وقال المنتدي:" لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكشف يوماً بعد يوم عن وجهها الإجرامي البشع عبر استهداف قواتها المباشر والمتعمد للإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، منتهكة بذلك القوانين والأعراف الدولية والإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين في أوقات الحروب، ومتنكرة لمبادئ حقوق الإنسان لاسيما الحق في الحياة والحق في حرية التنقل والحق في حرية الرأي والتعبير".

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وأضاف:" ممارسات الاحتلال الإجرامية وصلت إلى حد إعدام صحفيين بدم بارد كما جرى مع الزميلة شيرين أبو عاقلة في الحادي عشر من شهر مايو 2022 والزميلة غفران وراسنة في الأول من شهر يونيو عام 2022 في أبشع صور الإمعان في استهداف الصحفيين وأشنع رسائل الاستخفاف بمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".

وذكر المنتدى أن قوات الاحتلا ارتكبت جرائم ترقى لمستوى جرائم حرب وفق مبادئ القانون الدولي بتدميرها مقار 60 مؤسسة إعلامية محلية ودولية خلال عدوان مايو 2021، وذلك في محاولة يائسة لإرهاب الصحفيين وثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية بفضح جرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، وطمس الرواية الفلسطينية التي شقت طريقها بصدقها للمحافل الدولية، وأثارت التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وضد الإرهاب الإسرائيلي المعتاد. 

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة مراسلون بلا حدود وكل المؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية الصحفيين الفلسطينيين، ووقف تغول الاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي المتورطين بقتل الصحفيين وتدمير مقراتهم. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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