فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال واعتداءات لمستوطنيه في رام الله والقدس

"الاقتصاد": يتوفر مخزون سلعي في غزة يكفي لهذا الوقت

مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمحيط كنيس بتونس

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الخميس

إغلاق معابر قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

سيف القدس.. يوم انتصرت المقاومة في غزة للأقصى والشيخ جراح

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

"بدي بابا" .. مقطع مؤثر لطفلة تبحث عن والدها الشهيد

القانوع: حالة الرعب التي يعيشها الاحتلال امتداد لمعادلة سيف القدس

لحياتهم من اسم القرية نصيب.. أهل المالح يخشون فقد المأوى

حذرت محتكري السلع

"الاقتصاد": يتوفر مخزون سلعي في غزة يكفي لهذا الوقت

10 مايو 2023 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
...
الدعليس: رفع درجة الجاهزية في جميع المؤسَّسات الحكومية
غزة/ رامي رمانة:

طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني، المواطنين من توفر جميع أنواع السلع التي يحتاجون إليها، مؤكدة أن المخزون السلعي يكفي لأكثر من شهر حتى لو ظلت جميع المعابر بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي مغلقة.

 وقال المدير العام للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، عبد القادر بنات: "نطمئن الجميع بأن مخازن التجار والمستوردين بها سلع منتجة محليًا ومستوردة تكفي لأكثر من شهر، ونهيب بالمواطنين اقتناء السلع على قدر الاحتياج".

وأضاف بنات لصحيفة "فلسطين" أمس، أن السلع الأساسية من دقيق، وأرز، وسكر، وبقوليات، وزيوت متوفرة، وأن طواقم الوزارة تواصل زياراتها التفتيشية على المخازن والمحلات والأسواق لمتابعة ذلك".

وحذر بنات أي تاجر أو بائع استغلال ما يتعرض له قطاع غزة مع عدوان إسرائيلي جديد في احتكار السلع ورفع الأسعار، مؤكدًا أن وزارته بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ستتخذ جميع الإجراءات بحق المخالفين تصل الى حد السجن.

اقرأ أيضًا: الدعليس: رفع درجة الجاهزية في جميع المؤسَّسات الحكومية

وفي السياق بيّن بنات أن معبر رفح التجاري يعمل، ويدخل التجار سلعهم من الجانب المصري، ولا سيما الوقود، والمواد الإنشائية وغيرها.

وأهاب "بنات" بالمواطنين التواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني في حال تعرضهم لاستغلال من التجار والباعة، والتواصل عبر الرقم المجاني "1800112233" 

وفي السياق أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي، أن المباحث العامة بالشرطة، تتابع حالة الأسواق والمحال التجارية والمولات في محافظات قطاع غزة في ظل العدوان (الإسرائيلي)، وتوفر السلع الأساسية والتموينية بأسعارها الطبيعية.

وأكد البطنيجي في تصريح له توفر جميع السلع بفعل جهود مباحث التموين، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي حالات احتكار أو استغلال أو رفع للأسعار.

وحذر البطنيجي التجار من أي مخالفات بهذا الصدد حيث ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#قطاع غزة #وزارة الاقتصاد #مخزون سلعي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر