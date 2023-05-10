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إغلاق معابر قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

10 مايو 2023 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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إغلاق معابر قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري بيت حانون شمال قطاع غزة ومعبر كرم أبو سالم جنوب القطاع لليوم الثاني على التوالي، وذلك تزامناً مع استمرار العدون الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويأتي إغلاق المعبرين بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القيادات في حركة الجهاد الإسلامي وهو ما أدى إلى استشهاد 13 مواطناً من بينهم أطفال ونساء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أمس، الثلاثاء،:" إن منسق أعمال الحكومة غسان عليان قرر إغلاق حاجز بيت حانون ومعبر كرم أبو سالم فوراً وحتى إشعار أخر".

ويعد معبر كرم أبو سالم المنفذ الرئيسي لتلبية احتياجات قطاع غزة بنسبة تصل إلى 83% فيما يستورد القطاع باقي مستلزماته من الجانب المصري بنسبة 17%.

فيما يعد حاجز بيت حانون المنفذ البري الوحيد لعبور المرضى من قطاع غزة ورجال الأعمال والتجار والعمال إلى الداخل المحتل عام 1948.

ووفقًا لوزارة الصحة، فقد حرم إغلاق حاجز بيت حانون خلال اليوم الأول من الإغلاق 142 مريضاً ومرافقيهم، من العلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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