القانوع: حالة الرعب التي يعيشها الاحتلال امتداد لمعادلة سيف القدس

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. عبد اللطيف القانوع، أنّ حالة الشلل التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي والرعب الذي يلاحقه وهو ينتظر ردَّ المقاومة جراء المجزرة التي ارتكبها، امتداد لمعادلة سيف القدس التي صنعتها المقاومة مع الاحتلال.

وقال القانوع في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إنّ "معركة سيف القدس دشّنت لمرحلة جديدة في الصراع مع الاحتلال، وصنعت معادلة معه لحماية المسجد الأقصى ومنع تقسيمه لا يزال يعاني من ارتداداتها".

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وأضاف: "إنّ دوافع معركة سيف القدس ما زالت ماثلة أمامنا، والخطر الذي يتعرض له المسجد الأقصى يشتد، ومخططات التقسيم والتهويد تتصاعد لدى حكومة الاحتلال الفاشية".

وبيَّن أنّ معركة سيف القدس منعت تمرير مخطط الاحتلال الذي يستهدف المسجد الأقصى، ووحدة الساحات التي حقّقتها ما زالت قائمة للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا ومنع تقسيم الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين