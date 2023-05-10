10 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 10 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1529 سليمان القانوني يبدأ بحملة من أجل حصار فيينا في قلب أوروبا.

سليمان القانوني يبدأ بحملة من أجل حصار فيينا في قلب أوروبا. 1799 نابليون بونابرت ينسحب من مدينة عكا على ساحل فلسطين بعد تخليه عن حلمه باستعمار الشرق العربي.

نابليون بونابرت ينسحب من مدينة عكا على ساحل فلسطين بعد تخليه عن حلمه باستعمار الشرق العربي. 1877 عبد الرحمن الكواكبي يصدر في حلب صحيفة «الشهباء» وكانت أول صحيفة تصدر باللغة العربية في سوريا.

عبد الرحمن الكواكبي يصدر في حلب صحيفة «الشهباء» وكانت أول صحيفة تصدر باللغة العربية في سوريا. 1935 تأسيس حزب مؤتمر الشباب وهو امتداد لمؤتمر الشباب الذي عقد في مدينة الحولة، من أجل تأسيس شركة لإنقاذ الأراضي وخاصة أراضي الحولة من الوقوع في أيدي اليهود، وقد تحول مؤتمر الشباب إلى حزب سياسي في سياق حركة تكوين الأحزاب وما رافقها من نشاط سياسي في مؤتمر حيفا بحضور ألف شخص من مدن وقرى فلسطين.

تأسيس حزب مؤتمر الشباب وهو امتداد لمؤتمر الشباب الذي عقد في مدينة الحولة، من أجل تأسيس شركة لإنقاذ الأراضي وخاصة أراضي الحولة من الوقوع في أيدي اليهود، وقد تحول مؤتمر الشباب إلى حزب سياسي في سياق حركة تكوين الأحزاب وما رافقها من نشاط سياسي في مؤتمر حيفا بحضور ألف شخص من مدن وقرى فلسطين. 1940 ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا في الحرب العالمية الثانية.

ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا في الحرب العالمية الثانية. 1948 عصابات هاغانا الصهيونية تحتل مدينة صفد الفلسطينية.

عصابات هاغانا الصهيونية تحتل مدينة صفد الفلسطينية. 1994 دخول أول فوج من قوات منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة، وبلغ عددها 150 رجلاً بقيادة اللواء نصر يوسف وذلك ضمن تطبيق اتفاق أوسلو للتسوية.

دخول أول فوج من قوات منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة، وبلغ عددها 150 رجلاً بقيادة اللواء نصر يوسف وذلك ضمن تطبيق اتفاق أوسلو للتسوية. 2002 انتهاء حصار كنيسة المهد في بيت لحم الذي بدأ بتاريخ 4/2 وانتهى بترحيل 13 شخصاً إلى قبرص و26 إلى قطاع غزة، بعد حصار دام 38 يوماً في الكنيسة.

انتهاء حصار كنيسة المهد في بيت لحم الذي بدأ بتاريخ 4/2 وانتهى بترحيل 13 شخصاً إلى قبرص و26 إلى قطاع غزة، بعد حصار دام 38 يوماً في الكنيسة. 2013 تظاهرة مليونية غاضبة في العاصمة المصرية القاهرة تندد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

تظاهرة مليونية غاضبة في العاصمة المصرية القاهرة تندد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. 2016 محكمة الاحتلال المركزية في القدس تدين الفتى أحمد مناصرة 14 عاماً بمحاولتي قتل لإسرائيليين وحيازة سكين.

محكمة الاحتلال المركزية في القدس تدين الفتى أحمد مناصرة 14 عاماً بمحاولتي قتل لإسرائيليين وحيازة سكين. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطّى حاجز الأربعة ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 279 ألف حالة وفاة وحوالي مليون و375 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين