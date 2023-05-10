طبيبة بعمر 102 عام تكشف سر الحياة الصحية

قالت طبيبة أميركية عمرها 102 سنة، إن عقودا من الخبرات علمتها دروسا لحياة صحية وسعيدة وهادفة.

وكشفت الطبيبة، غلاديز مكغاري، عن تلك الأمور في كتابها "الحياة الرائعة: 6 أسرار لطبيبة عمرها 102 عام من أجل حياة صحية وسعيدة في كل مرحلة عمرية".

قالت مكغاري:" إن الكثير من الناس يعيشون بضغوط غير ضرورية، والأشخاص السعداء والأصحاء هم من يتمكنون من التخلص من تلك الضغوط والتجارب التي لا تفيدهم".

وأوضحت أن العادة التي جعلتها تمتلك حياة صحية وسعيدة هي التخلص من تلك الأمور الضاغطة، والقدرة على إعادة بناء أشياء مثل العلاقات والحياة المهنية، مجددا.

ولفتت أيضا إلى أن الأشخاص الأسعد هم القادرون على تحديد الوقت المناسب للمضي قدما، وعدم التمسك بأمور قد تشعرهم بالضغط النفسي.

خطوات للتخلص من الضغوط

شرحت الطبيبة تمرينا للتخلص من الضغوط والمضي قدما، وذلك عبر تشغيل بعض الموسيقى المبهجة والتجول في المنطقة المحيطة بمنزلك أو ضاحيتك.

يكون ذلك بأن تترك جسدك يتحرك بحرية وسلاسة خلال المشي، وربما يصل الأمر إلى أن تترك جسدك يتراقص قليلا مع الموسيقى.

وبعد هذ التحضير الذهني، يمكنك الانتقال لهذه الخطوات الثلاث:

- حدد شيئا يشعرك بالضغط ولا يمكنك إخراجه من حياتك، ربما تكون صداقة أو طريقة تفكير أو تطلعات مهنية أو حتى شعورا بالغضب، أو غير ذلك.

- تخيل أنك قادر على الإمساك بتلك الأشياء في قبضتك، ربما تشعر حينها بأن قبضتك تضيق، اعصر تلك الأشياء المتخيلة في قبضتك بشدة.

- لتتركها تمضي بعيدا، حرك يدك للأمام والخلف وافتح أصابعك ببطء، قبل أن تفك قبضتك تماما وتتخلص مما في داخلها.

يمكنك أيضا مع ذلك قول عبارات تتضمن معنى ذا أهمية كبيرة لديك، مثل "لا يهم" أو عبارات مشابهة تتماشى مع ما تفكر فيه.

بمجرد الانتهاء، تنصك الطبيبة، بأن تفكر للحظات وتقدّر الحالة النفسية التي مررت بها وتتخيل الحياة وهي تتدفق من خلالك.

وتؤكد الطبيبة أيضا أن أسعد الناس الذين عرفتهم خلال حياتها، كانوا أولئك القادرين على تحديد الوقت المناسب للتخلي عن الأمور التي تسبب ضغوطا عليهم.

وقالت إن الجميع يرتكبون أخطاء "سامح نفسك، وإن تطلب الأمر، اطلب السماح من الآخرين، وبذلك يمكنك المضي قدما في الحياة".

المصدر / وكالات