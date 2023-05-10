قاذفات إستراتيجية روسية تقصف كييف ومدناً اوكرانية

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أن روسيا واصلت هجماتها الليلية على عاصمتها كييف لليوم الثاني على التوالي، واستخدمت خلالها قاذفات إستراتيجية ومسيرات، في حين واصل قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين حربه الكلامية غير المسبوقة على قيادات وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم صاروخي ليلي، هو الخامس منذ بداية مايو/أيار الجاري، وإن الدفاعات الجوية أسقطت 6 صواريخ.

وأضافت الإدارة أن الهجوم نفذته 4 قاذفات إستراتيجية من طراز "توبوليف-95″، بعد إطلاق عدد من المسيرات من طراز "شاهد"، في محاولة لاكتشاف مواقع الدفاعات الجوية.

وأكدت الإدارة عدم وقوع جرحى، لكنها قالت إن حطام الصواريخ سقط في عدد من الأحياء والمناطق في العاصمة ومحيطها، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وقال حاكم مقاطعة خيرسون الأوكراني إن 14 مدنيا بينهم طفل أُصيبوا في قصف مدفعي روسي استهدف معظم الأراضي الجنوبية في المقاطعة.

وأشار إلى إن القوات الروسية نفذت، خلال الساعات الماضية، 46 هجوما على أحياء سكنية، ومدرسة، ومركز طبي، ومركز لإيواء المسنين.

وأضاف الحاكم أنه تم إجلاء عشرات الأشخاص من الأراضي التي استُعيدت من القوات الروسية، بسبب القصف المتواصل على مدينة خيرسون.

في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي أسقط طائرة هجومية أوكرانية في خيرسون.

وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بيلوزيركا بمقاطعة خيرسون.

ووفقا للوزارة، فقد تم اعتراض 3 صواريخ أوكرانية من راجمات "أوراغان" و"هيمارس"، وصاروخ واحد تكتيكي من نظام "توتشكا-أو" خلال النهار.

المصدر / وكالات