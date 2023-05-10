شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين

أفادت مصادر محلية، باستشهاد اثنين من المواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب شهود عيان، فقد ارتقى شهيدان إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة

وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدينة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

أعقاب الاقتحام، تصدى المقاومون لقوات الاحتلال بوابلٍ من الرصاص والعبوات المتفجرة، وسط اشتباكات عنيفة تشهدها المدينة.

فيما شرعت قناصة الاحتلال في اعتلاء أسطح منازل المواطنين ودهم عدد من منازل المواطنين وتخريب محتوياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين