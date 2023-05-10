عشر دول تمتلك أكبر احتياط للغاز الطبيعي في العالم

يعد الغاز الطبيعي واحدًا من أهم المصادر للطاقة في العالم وهو ما أدَّى إلى أزمة عاشتها معظم الدول الأوروبية مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعد روسيا أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطي الغاز الطبيعي في العالم بواقع 38 تريليون متر مكعب، تليها إيران ثم قطر.

وبحسب الإحصائيات فإن 6 دول إسلامية هي من أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز ممثلة بإيران وقطر وتركمانستان والسعودية والإمارات ونيجيريا بينما جاءت الصين في المرتبة العاشرة في الترتيب.

ونشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرًا، استعرض فيه قائمة بالدول التي تملك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.

وقال الموقع، في تقريره إن الغاز الطبيعي يمثّل جسر الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مستقبل منخفض الكربون، في حين تمت شيطنته على أنه حصان طروادة، صناعة الوقود الأحفوري التي تسعى لضمان وجودها مستقبلًا في عالم منخفض الكربون.

وما شهدته أوروبا السنة الماضية خير دليل على أن تصور مستقبل خال من الكربون هدف سام، لكن لا يمكن نفي احتياجات الطاقة حاليًا، لذلك يعدّ الغاز الطبيعي بديلًا مثاليًا للوفاء بوعود خفض انبعاثات الغازات السامة مقارنةً بالنفط والفحم.

المصدر / وكالات