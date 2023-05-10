اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في قباطية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء بلدة قباطية غرب مدين جنين وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومة وجنود الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل بالبلدة.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة لاعتقال مطلوبين بينما ردت المقاومة باستهدافه بعبوات محلية الصنع.

وأفادت المصادر، باستهداف جيبات العسكرية الإسرائيلية المقتحمة بعبوات ناسفة، حيث سمع دوي انفجارات عقب اقتحام البلدة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قباطية تشهد اندلاع اشتباكات مسلحة ناجم عن تصدي مقاومين للقوات المقتحمة.

بينما حاصرت قوات الاحتلال المتوغلة عدة منازل لمطاردين، دون اقتحامها، كما ولم تسجل اي حالة اعتقال، وفق المصادر.

المصدر / فلسطين أون لاين