قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل كنيس يهودي في تونس

قتل خمسة أشخاص، وأصيب تسعة آخرون، في هجوم استهدف كنيسا لليهود في جزيرة جربة ذات الغالبية اليهودية جنوبي شرق تونس.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إن عنصرا أمنيا في المركز البحري للحرس الوطني بمنطقة أغير جربة، أقدم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة اليهودي، وعمد إلى إطلاق النار بطريقة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.

وأفادت وسائل اعلام عبرية بحدوث إطلاق نار في كنيس بجزيرة جربة خلال وجود المئات بمناسبة ما يعرف بالحج اليهودي السنوي.

وأوردت أن الزوار الذين كانوا داخل المبنى تم تأمينهم، بينما تحدثت معطيات متواترة عن احتمال وجود اشتباك بين رجال أمن وشخص أو أشخاص مسلحين.

المصدر / وكالات