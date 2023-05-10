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دعوة لاجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث تطورات الأحداث في غزة

10 مايو 2023 . الساعة 01:16 بتوقيت القدس
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دعت دولتا فرنسا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، ودولة الإمارات العضو غير الدائم في المجلس، الثلاثاء، إلى عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن، يوم الأربعاء، لبحث التطورات الميدانية في قطاع غزة.

وقال حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على "تويتر": "دعت دولة الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر يوم غدٍ الأربعاء لبحث التطورات المقلقة في قطاع غزة".

وشنت قوات الاحتلال، الثلاثاء، عدوانا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، بينهم 4 نساء و4 أطفال.

المصدر / وكالات
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