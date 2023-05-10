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كهرباء غزة تُصدر تنويها هاماً للمواطنين

10 مايو 2023 . الساعة 01:09 بتوقيت القدس
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محطة توليد كهرباء غزة

نشرت شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة، مساء الثلاثاء، حالة المغذيات من الداخل المحتل ومحطة التوليد الرئيسية، مبينة أن العمل كما هو بالجدول المعمول به حالياً.

وأوضحت الشركة، أنه يعمل توربينين اثنين فقط، بسبب عدم إدخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد نظراً لإغلاق معبر كرم ابو سالم.

وأضافت أن كافة الخطوط "الإسرائيلية" العشر تعمل بشكل طبيعي، فيما ذكرت أن الطاقة المتوفرة من المصادر هي:

المتوفر من الداخل (120) ميجاوات.

المتوفر من محطة التوليد (55) ميجاوات.

المتوفر الإجمالي (175) ميجاوات.

وبينت الشركة أن متوسط الطلب على الطاقة بلغ (324.33) ميجاوات، وبلغ متوسط العجز في الطاقة (47.2%)، فيما يتم العمل بالجدول المعمول به في المحافظات وهو: (8) وصل (8) فصل.

وقالت إن عدد الإشارات الواردة للطواقم الفنية منذ بدء العدوان فجر اليوم الثلاثاء (144) إشارة من مختلف المحافظات، فيما بلغ عدد الاتصالات الواردة لمركز الاستعلامات عبر الرقم 133، (1319) اتصال.

ونوهت الشركة إلى المواطنين والمؤسسات كافة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية تحسباً لاحتمال حدوث تغيرات على جدول توزيع الكهرباء بسبب إغلاق المعابر وتأثيره على إدخال الوقود لمحطة التوليد أو أي أعطال قد تحدث على الخطوط.

المصدر / فلسطين أون لاين
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