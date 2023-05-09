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الداخلية تطلق منصَّة جديدة تحمل اسم "الجبهة الداخلية"

09 مايو 2023 . الساعة 23:45 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة جديدة تحمل اسم "الجبهة الداخلية - قطاع غزة".

ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة إياد للبزم، فإن التطبيق يأتي حرصاً على توفير المعلومات والرواية الرسمية بالأدوات المناسبة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا، بما يسهم في تثبيت الجبهة الداخلية الفلسطينية وقطع الطريق على مروّجي الشائعات، ولتعزيز نوافذ التواصل مع المواطنين.

وأفاد البزم، أن المنصة ستكون مخصصة لنشر البيانات والمعلومات في شتَّى المجالات التي تخدم المجتمع الفلسطيني خاصة في أوقات التصعيد والعدوان الإسرائيلي وحالات الطوارئ.

وبإمكان المواطنين والمهتمين الاشتراك بالمنصة من خلال نوافذها على مواقع التواصل الاجتماعي: فيس بوك، تلجرام، تويتر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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