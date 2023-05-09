لويس إنريكي على أعتاب الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن المدرب السابق للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي، قد بات قريبًا من الانتقال والتدريب في مسابقة الدوري السعودي "دوري روشن" بداية من الموسم المقبل.



وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية -في تقرير نشرته- أن إدارة نادي الهلال اقتربت من التوقيع مع مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس إنريكي، لقيادة الأزرق، تزامنًا مع التغييرات الجذرية التي سيقوم بها النادي، بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا، وصعوبة حصد بطولة الدوري السعودي هذا الموسم.



وتابعت الصحيفة السعودية، أن إنريكي، يُعتبر أحد الخيارات التدريبية المهمة لدى الهلال، وأحد المدربين الذين حققوا مع برشلونة بطولات متعددة، وأهمها البطولات الخمسة في عام 2015.



وأضافت الصحيفة أن إدارة بن نافل تحاول إغراء الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالقدوم إلى الهلال السعودي، من خلال إجراء بضم المدرب الإسباني، لتولي دفة الفريق الأزرق في الموسم الجديد.



وظل إنريكي (52 عامًا) من دون عمل بعد رحيله عن منتخب إسبانيا منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في أعقاب الإقصاء من ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022، على يد منتخب المغرب بركلات الترجيح (0-3)، بعد التعادل (0-0) في الوقتين الأصلي والإضافي.



جدير بالذكر، أن إنريكي تولى تدريب إسبانيا في يوليو/ تموز 2018 عقب إقصاء "لا روخا" من كأس العالم بروسيا، وقاد الفريق إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020 ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2021؛ لكنه خرج من مونديال قطر من الدور ثمن النهائي.

المصدر / فلسطين اونلاين