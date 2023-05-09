فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الداخلية تطلق منصة جديدة تحمل اسم "الجبهة الداخلية"

فرنسا تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

لويس إنريكي على أعتاب الدوري السعودي

مقتل مجنَّدة برصاص جيش الاحتلال في الخليل

بيان رسمي من والد ميسي رداً على تقارير توقيعه للهلال

استمرار تعليق دوام المؤسَّسات التعليمية بغزة يوم غدٍ

الصحة: إغلاق الاحتلال حاجز بيت حانون يحرم 142 مريضًا من العلاج

إصابة جندي بنابلس و5 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال 24 ساعة

الدعليس: رفع درجة الجاهزية في جميع المؤسَّسات الحكومية

سرايا القدس تنشر مشاهد مصوَّرة للقيادي الشهيد طارق عز الدين

بيان رسمي من والد ميسي رداً على تقارير توقيعه للهلال

09 مايو 2023 . الساعة 23:23 بتوقيت القدس
...
بيان رسمي من والد ميسي رداً على تقارير توقيعه للهلال

أصرّ والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله خورخي ان مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي لم يقرّر وجهته في الموسم المقبل، بعدما كشف مصدر لوكالة فرانس برس الثلاثاء انه سيوقع لفريق سعودي.

وينتهي عقد قائد منتخب الارجنتين مع سان جرمان في حزيران/يونيو المقبل، لكنّ مصدرا مطلعا على المفاوضات في الرياض طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام، قال لفرانس برس إن ميسي سيلعب في الدوري السعودي بموجب صفقة "استثنائية وضخمة"، مضيفاً "صفقة ميسي تمّت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل"، ليسير على خطى غريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن والد ميسي أصر ان نجله سيتخذ قرارا حيال مستقبله في نهاية الموسم "ليس هناك أي اتفاق مع أي ناد للعام المقبل".

تابع في حسابه على موقع انستغرام "لن يُتّخذ القرار قبل أن ينهي ميسي الدوري مع باريس سان جرمان.. مع انتهاء الموسم، سيحين الوقت للتحليل... واتخاذ قرار".

وكان ميسي (35 عاماً) قد تعرض أخيراً للايقاف من قبل ناديه بسبب سفره دون إذن إلى السعودية حيث يرتبط بعقد مع هيئة السياحة للتسويق لها.تابع خورخي ميسي "هناك شائعات ويستخدم كثيرون اسم ليونيل لكسب الشهرة، لكن الحقيقة واحدة ويمكننا التأكيد انه لا يوجد اتفاق مع أحد".

أضاف "لا شفهياً، لا توقيعاً أو متفقاً عليه. ولن يحدث ذلك حتى نهاية الموسم".وكان رونالدو انضم إلى النصر في كانون الثاني/يناير حتى 2025 بصفقة مقدّرة بـ440 مليون دولار أميركي.

وانضم ميسي إلى سان جرمان في 2021، لكنه يتعرض لصفارات استهجان المشجعين بعد الاقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً.وقاد أفضل لاعب في العالم سبع مرات بلاده الأرجنتين إلى لقب كاس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، في كانون الاول/ديسمبر الماضي في قطر.

المصدر / فلسطين اونلاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#ميسي #الهلال السعودي #والد ميسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة