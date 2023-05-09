فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الداخلية تطلق منصة جديدة تحمل اسم "الجبهة الداخلية"

فرنسا تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

لويس إنريكي على أعتاب الدوري السعودي

مقتل مجنَّدة برصاص جيش الاحتلال في الخليل

بيان رسمي من والد ميسي رداً على تقارير توقيعه للهلال

استمرار تعليق دوام المؤسَّسات التعليمية بغزة يوم غدٍ

الصحة: إغلاق الاحتلال حاجز بيت حانون يحرم 142 مريضًا من العلاج

إصابة جندي بنابلس و5 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال 24 ساعة

الدعليس: رفع درجة الجاهزية في جميع المؤسَّسات الحكومية

سرايا القدس تنشر مشاهد مصوَّرة للقيادي الشهيد طارق عز الدين

ظنّوا أنها فلسطينية

تفاصيل مقتل مجنَّدة برصاص جيش الاحتلال في الخليل

09 مايو 2023 . الساعة 22:41 بتوقيت القدس
...

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مجنَّدة إسرائيلية بالرصاص، ظنًّا أنها فلسطينية في الخليل.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية، فإن المجنَّدة تنكَّرت بزي فتاة فلسطينية مسلمة وحملت مسدسًا وصرخت "الله أكبر".

وأضافت: عندما صرخت الله أكبر، أطلق عليها جنود الاحتلال الرصاص، وأعلنت وفاتها متأثرة بجراحها، بعد الاشتباه بأنها فلسطينية تنفذ عملية طعن.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن "بلاغًا ورد عن محاولة تنفيذ عملية، في الضفة الغربية المحتلة، ولا إصابات في صفوف جنود الجيش". 

وزعم جيش الاحتلال، أنّ السيدة، وصلت منذ فترة وجيزة إلى منطقة العبور عند الحاجز العسكري، وسحبت سلاحًا نحو جنود الاحتلال وهي تردّد: الله أكبر".

وأضافت أن "جنود الاحتلال في المكان ردّوا بسرعة، وقاموا بإصابتها، قبل أن تتمكن من إطلاق النار"، وقبل أن توضح تقارير إسرائيلية أنها يهودية مصابة بمرض عقلي وكانت تريد الانتحار. 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الخليل #جنود الاحتلال #الاحتلال الإسرائيلي #مقتل مجندة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة