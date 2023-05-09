إصابة جندي بنابلس و5 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 10 أعمال مقاومة بالضفة، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، أصيب خلالها جندي إسرائيلي.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها في مدينة نابلس صباح اليوم، وفجَّروا عبوات ناسفة أدَّت لإصابة جندي إسرائيلي بجراح.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في منطقة المربعة وحاجز بيت فوريك والبلدة القديمة بنابلس، وحاجز دوتان في جنين.

واندلعت مواجهات في 4 نقاط متفرّقة، شهدتها البلدة القديمة في نابلس، وبلدة شوفة في طولكرم، والبلدة القديمة ومخيم العروب في الخليل.

وشهدت أعمال المقاومة استمراراً وتنوّعاً في الوتيرة والأداء، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلَّحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة خلال إبريل الماضي، أدَّت إلى مقتل (3) إسرائيليين، وإصابة (41) جنديًّا ومستوطنًا بجراح مختلفة، فيما استُشهد (11) فلسطينيًّا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر الماضي حسب مركز معلومات فلسطين -معطى- (987) عملاً مقاوِماً، بينها (139) عملية إطلاق نار واشتباك مسلَّح مع قوات الاحتلال، نفذت (48، 39) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

المصدر / حرية نيوز