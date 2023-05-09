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بالفيديو سرايا القدس تنشر مشاهد مصورة للقيادي الشهيد طارق عز الدين

09 مايو 2023 . الساعة 20:46 بتوقيت القدس
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نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد جديدة للقيادي الشهيد طارق عز الدين، الذي اغتاله الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء.

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وقال عز الدين في المقطع المصور الذي نشرته سرايا القدس: "كلما اغتال الاحتلال أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي وسراياها المظفرة، هو يظن أنه قد يوجه ضربة للحركة، لكننا نقول إن دماء الشهداء تنير الدرب أمام المجاهدين وهي الملهم الحقيقي لاستمرار تصاعد المقاومة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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