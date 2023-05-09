سرايا القدس تنشر مشاهد مصورة للقيادي الشهيد طارق عز الدين

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد جديدة للقيادي الشهيد طارق عز الدين، الذي اغتاله الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء.

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وقال عز الدين في المقطع المصور الذي نشرته سرايا القدس: "كلما اغتال الاحتلال أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي وسراياها المظفرة، هو يظن أنه قد يوجه ضربة للحركة، لكننا نقول إن دماء الشهداء تنير الدرب أمام المجاهدين وهي الملهم الحقيقي لاستمرار تصاعد المقاومة".

مشاهد جديدة للقيادي في سرايا القدس طارق عز الدين، الذي اغتاله الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء pic.twitter.com/OUP1C04k1w — فلسطين أون لايـن (@F24online) May 9, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين