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جيش الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة وسط قطاع غزة

09 مايو 2023 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
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قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موقعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات على موقع لفصائل المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن تسبب القصف بحدوث انفجارات عنيفة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في آخر إحصائيات لها عن استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة 22 آخرين بالقصف الإسرائيلي على غزة.

وفجر الثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، لاغتيال 3 من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، نفّذ خلالها عددا من الغارات الجوية.

من جانبها، أعلنت "سرايا القدس" استشهاد 3 من قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم في الغارات على غزة.

وتأتي العملية بعد نحو أسبوع من تصعيد عسكري اندلع بغزة عقب اغتيال الأسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وانتهى التصعيد فجر الأربعاء الماضي بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، خره الاحتلال اليوم باغتيال القادة الثلاثة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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