لاعب برشلونة يرحب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية إسبانية وبريطانية أن الدولي الإسباني فيران توريس، مهاجم فريق برشلونة، لا يمانع فكرة العودة إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي قضى فيه عامين قبل الانضمام إلى النادي الكتالوني.



ومع رحيل ماتيو أليماني، المدير الرياضي، عن منصبه واقترابه من قيادة مشروع جديد في أستون فيلا، أبدى النادي الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع توريس، الأمر الذي رحب به الدولي الإسباني مبدئيا؛ وفقًا لما أوردته شبكة "fichajes" الإسبانية نقلًا عن وسائل إعلام بريطانية.



وأوضح التقرير أن أليماني سيحاول إقناع توريس بالانتقال إلى أستون فيلا، في ظل عدم حصوله على فرصة لعب منتظمة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، ولوجود الإسباني أوناي إيمري في الفيلانس.



وأشار المصدر ذاته إلى أن برشلونة سيكون منفتحا على بيع توريس، في ظل رغبة النادي في الحصول على أموال من أجل موازنة حساباته المالية وعدم مخالفة قانون اللعب المالي النظيف الخاص برابطة الدوري الإسباني "لا ليغا".



وسبق أن لعب توريس لمدة عامين في الدوري الإنجليزي عندما انضم إلى مانشستر سيتي قادما من فالنسيا في أغسطس/ آب من عام 2020 مقابل 33 مليون يورو، قبل أن يرحل في يناير/ كانون الثاني 2022 وينضم إلى برشلونة.



الجدير بالذكر أن اللاعب شارك في 41 مباراة بمُختلف المُسابقات هذا الموسم 2022-23، وأحرز سبعة أهداف وصنع هدفين.

المصدر / فلسطين اونلاين