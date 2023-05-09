قطر تدين "العدوان الإسرائيلي الوحشي" على قطاع غزة

دانت قطر، الثلاثاء، "العدوان الإسرائيلي الوحشي" على قطاع غزة الذي أودى بحياة 15 فلسطينيًّا، بينهم أطفال ونساء وقادة في حركة "الجهاد الإسلامي".

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "قطر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وتعده حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروّعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيَّما النساء والأطفال".

وحذَّرت الوزارة، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء القطرية الرسمية، من "تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المستفز في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدَّدت على "ضرورة تحرّك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته السافرة للقانون الدولي وحمله على احترام قرارات الشرعية الدولية".

وجدَّدت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وفجر الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنَّ عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها اسم "السهم الواقي" أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيًّا بينهم 4 أطفال و4 نساء، و3 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فضلًا عن إصابة 22 آخرين بينهم حالات خطرة.

وجاء العدوان الإسرائيلي الذي تمثّل بشن سلسلة غارات جوية بعد نحو أسبوع من تصعيد عسكري اندلع في غزة عقب اغتيال القيادي الأسير بحركة "الجهاد الإسلامي"، خضر عدنان.

المصدر / فلسطين أون لاين