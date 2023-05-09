فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لجنة الطوارئ الصحية بغزة تصدر بيانًا مهمًا

قطر تدين "العدوان الإسرائيلي الوحشي" على قطاع غزة

عودة نوير لتدريبات بايرن ميونيخ بعد غياب طويل

شهيدان بقصف الاحتلال مركبة شرق القرارة

مسيرات ووقفات بالضفة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

مستوطنون إسرائيليون بغلاف قطاع غزة يخلون منازلهم

"الميزان" يستنكر جرائم الاحتلال ويحذّر من تداعيات إغلاق المعابر

الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

وزارة التعليم بغزة تعقد اجتماعًا للجنة الطوارئ التابعة لها

حزب الله يعلن تأييده لكلّ ‏الخيارات التي تتخذها المقاومة لردع الاحتلال

عودة نوير لتدريبات بايرن ميونيخ بعد غياب طويل

09 مايو 2023 . الساعة 18:09 بتوقيت القدس
...
عودة نوير لتدريبات بايرن ميونيخ بعد غياب طويل

أحرز الدولي الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، تقدمًا كبيرًا في طريقه إلى العودة لمباريات النادي البافاري؛ إذ تدرّب للمرة الأولى على العشب مُنذ 5 أشهر كاملة، وتحديدا منذ إصابته في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2022.

وذكرت شبكة "سبورت بايزر" الألمانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن حارس مرمى الفريق البافاري تدرب على أرض الملعب للمرة الأولى وواصل التدريب بشكل طبيعي.

وكان نوير قد قام ببعض الأعمال في صالة الألعاب الرياضية، ومع التعافي بشكل أكبر من الإصابة عاد إلى التدريبات مع مدرب حراس المرمى، ومدرب الأحمال البدنية.

أعرب الحارس ذو الـ"37" ربيعًا عن سعادته بشأن التقدّم الذي أحرزه وخوضه تدريبات فردية، وقال: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة، أنا سعيد جدًا بالتدريب، إعادة التأهيل تسير على ما يُرام، نحن راضون".

وأوضح: "الأشعة السينية كانت جيدة، ومن الممتع أن أحرز تقدّما في كل يوم، حتى لو خطوة صغيرة، التمارين التي قمنا بها في الداخل (صالة الألعاب الرياضية) سارت بشكل جيد، الآن بإمكاني ركوب الدراجة بدون مشكلات وتأدية معظم تمارين القوة".

ويغيب نوير مُنذ شهور عن بايرن ميونخ؛ بسبب ساقه المكسورة، بعد جولة تزلج، خلال فترة العطلة عقب مشاركته في مونديال قطر 2022، وليس معروفا ما إذا كان سيلحق المباراة الأخيرة لفريقه بنهاية الموسم الجاري أو سينتظر الموسم المُقبل.

وفي موسم 2022-23 الجاري وقبل الإصابة؛ خاض الحارس المخضرم 12 مباراة مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني، تلقى فيها 11 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 4 مناسبات، أما في دوري أبطال أوروبا فلعب 3 لقاءات ولم يتلقَ مرماه أي أهداف.

الجدير بالذكر أن موسم الدوري الألماني بات قريبًا من نهايته، فيما يتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

المصدر / فلسطين اونلاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#بايرن ميونيخ #نوير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة