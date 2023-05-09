عودة نوير لتدريبات بايرن ميونيخ بعد غياب طويل

أحرز الدولي الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، تقدمًا كبيرًا في طريقه إلى العودة لمباريات النادي البافاري؛ إذ تدرّب للمرة الأولى على العشب مُنذ 5 أشهر كاملة، وتحديدا منذ إصابته في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2022.



وذكرت شبكة "سبورت بايزر" الألمانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن حارس مرمى الفريق البافاري تدرب على أرض الملعب للمرة الأولى وواصل التدريب بشكل طبيعي.



وكان نوير قد قام ببعض الأعمال في صالة الألعاب الرياضية، ومع التعافي بشكل أكبر من الإصابة عاد إلى التدريبات مع مدرب حراس المرمى، ومدرب الأحمال البدنية.

أعرب الحارس ذو الـ"37" ربيعًا عن سعادته بشأن التقدّم الذي أحرزه وخوضه تدريبات فردية، وقال: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة، أنا سعيد جدًا بالتدريب، إعادة التأهيل تسير على ما يُرام، نحن راضون".



وأوضح: "الأشعة السينية كانت جيدة، ومن الممتع أن أحرز تقدّما في كل يوم، حتى لو خطوة صغيرة، التمارين التي قمنا بها في الداخل (صالة الألعاب الرياضية) سارت بشكل جيد، الآن بإمكاني ركوب الدراجة بدون مشكلات وتأدية معظم تمارين القوة".



ويغيب نوير مُنذ شهور عن بايرن ميونخ؛ بسبب ساقه المكسورة، بعد جولة تزلج، خلال فترة العطلة عقب مشاركته في مونديال قطر 2022، وليس معروفا ما إذا كان سيلحق المباراة الأخيرة لفريقه بنهاية الموسم الجاري أو سينتظر الموسم المُقبل.



وفي موسم 2022-23 الجاري وقبل الإصابة؛ خاض الحارس المخضرم 12 مباراة مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني، تلقى فيها 11 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 4 مناسبات، أما في دوري أبطال أوروبا فلعب 3 لقاءات ولم يتلقَ مرماه أي أهداف.



الجدير بالذكر أن موسم الدوري الألماني بات قريبًا من نهايته، فيما يتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

المصدر / فلسطين اونلاين