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الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

09 مايو 2023 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
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الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء (10 مايو).

وفيما يلي الآلية كما وصلت وكالة الرأي:

1/ الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/18)  https://drive.google.com/file/d/1nWgSMIWIRoUGXfbiJGu5Md-nI-a8udc-/view?usp=sharing

2/  الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/18) https://drive.google.com/file/d/1wJLYwOxk0VlaY9CIeVfQkJl6BXHkd5iT/view?usp=sharing

وفيما يلي بعض التعليمات:

ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجَّة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلَّق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: ‏ ‏https://eservice.moi.gov.ps/

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#غزة #وزارة الداخلية #معبر رفح البري #السفر عبر معبر رفح

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