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وزارة التعليم بغزة تعقد اجتماعًا للجنة الطوارئ التابعة لها

09 مايو 2023 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
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وزارة التعليم بغزة تعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ التابعة لها

عقدت لجنة الطواريء المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي في غزة  اجتماعًا لكافة أعضائها وذلك عبر تقنية الزوم.

وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة والترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا إلى العلا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات أبرزها الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي طاريء وعدوان إسرائيلي يستهدف ويُصيب العملية التعليمية.

وجرى الحديث عن آليات تقديم وزارة التعليم  الخدمات للجمهور في حالات الطوارئ.

وتمَّ التطرق لمهمَّات لجان الطوارئ الفرعية في المديريات وآليات حصر الشهداء والجرحى الأطفال والأضرار في الأبنية المدرسية  والتقارير الإعلامية إضافة إلى تجهيز المدارس التي خُصّصت كمراكز إيواء لخدمة أبناء شعبنا.

المصدر / وكالة الرأي
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#اجتماع طارئ #العدوان على غزة #العملية التعليمية #وزارة التربية والتعليم في غزة

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