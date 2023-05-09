حزب الله يعلن تأييده لكلّ ‏الخيارات التي تتخذها المقاومة لردع الاحتلال

أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء، تضامنه الكامل مع حركة الجهاد الإسلامي وتأييده التام والصريح لكلّ ‏الخيارات والخطوات التي تتخذها قيادة الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدو ‏الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته. ‏

ونعى حزب الله، إلى حركات المقاومة والأمتين العربية والإسلامية وإلى كلّ الأحرار والشرفاء في ‏العالم استشهاد القياديين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي: الشهيد القائد جهاد شاكر الغنام، ‏الشهيد القائد خليل صلاح البهتيني والشهيد القائد طارق محمد عز الدين الذين ارتقوا مع عائلاتهم ‏إلى الرفيق الأعلى من جرَّاء العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة فجر اليوم.‏

وقال الحزب في بيان "إنّ حزب الله إذ يُعرب عن اعتزازه وافتخاره بنيل هذه الثلَّة المجاهدة الطاهرة أرفع الأوسمة ‏الإلهية بعد تاريخ حافل بالجهاد والصبر والمعاناة، يؤكد أنّ قتل قادة المقاومة سيزيد أمتنا وعيًا ‏ووحدة ويجعلها أشد عزيمة وصلابة وتصميمًا على المضي في خيار الجهاد والمقاومة حتى ‏تحقيق النصر الكامل بإذن الله وما ذلك على الله بعزيز.‏

وأكد حزب الله أنّ ما قام به العدو الصهيوني من غارات وحشية استهدفت المجاهدين والنساء والأطفال هي ‏جريمة موصوفة بحقّ الإنسانية تجسّدت فيها كلّ معاني الغدر والإرهاب وترويع الآمنين، وهي ‏برسم كلّ المنظمات الإنسانية والدولية والحكومات وما يسمَّى بالضمير العالمي لاتخاذ المواقف ‏والخطوات المناسبة في مواجهة هذا الإجرام المتمادي. ‏