مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث الجغرافيا

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث الجغرافيا للفرع الأدبي.

بإعداد المدرس القدير/ نضال حسين النخالة من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة، ويُعدُّ "النخالة"، من أفضل وأمهر مادة الجغرافيا بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث الجغرافيا، أهم أسئلة عن الوحدات الرابعة المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها، وتتنوع طبيعة الأسئلة من بين أُذكر التعريف إلى علل إلى اختيار متعدد إلى أسئلة المقارنة، وكذلك أسئلة المقالي.

- لتحميل مراجعات مادة الجغرافيا 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة الجغرافيا 2022 من هنــــــا

ولمطالعة مراجعات مبحث الجغرافيا للفرع الأدبي بالأسفل.. 👇🏻

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المصدر / فلسطين أون لاين