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غضب ومواجهات في الضفة الغربية وفعاليات منددة بالعدوان على غزة

09 مايو 2023 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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غارات إسرائيلية على قطاع غزة

شاركت جماهير غاضبة في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، في وقفات تضامنية مع أهالي قطاع غزة، وفعاليات منددة بجرائم الاحتلال التي تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني.

وهتف مشاركون في وقفة احتجاجية بجامعة بيرزيت، بشعارات مؤيدة للمقاومة ومطالبة الانتقام لدماء الشهداء.

وجاءت الوقفة تلبية لدعوات أطلقتها الكتلة الإسلامية والأطر الطلابية بجامعة بيرزيت، وجابت مسيرة الجامعة انتصاراً لدماء الشهداء.

وخرجت وقفة مماثلة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، تنديداً بجريمة الاحتلال البشعة التي طالت قيادات في حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

وفي الخليل، شارك عدد من طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين بمسيرة احتجاجية، وعبّروا عن تنديدهم بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس، تزامناً مع دعوات للإضراب الشامل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والاشتباك مع قوات الاحتلال في نقاط التماس، ثأراً لشهداء غزة.

وارتقى، فجر اليوم الثلاثاء، 13 شهيدًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وأصيب 20 مواطناً بجراح مختلفة بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، خلال عدوان للاحتلال على قطاع غزة واغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس.

 وحمّلت حركة حماس الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية المتطرفة، المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة وتداعياتها الخطيرة

المصدر / فلسطين أون لاين
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