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بالفيديو والصور تشييع شعبي وفصائلي مهيب لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

09 مايو 2023 . الساعة 14:09 بتوقيت القدس
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تشييع شعبي وفصائلي مهيب لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

شيّع الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينتي غزة ورفح، اليوم الثلاثاء، شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء 13 شهيدًا.

ففي المسجد العمري، احتشد الآلاف من أبناء شعبنا ليؤدوا الصلاة على الشهداء، فيما هتفت الجموع للمقاومة ولأرواح الشهداء.

وفي مدينة رفح، صلّت الحشود على الشهداء في مسجد الهدى في مخيم يبنا، وانطلقت الجنازة نحو المقبرة لمواراتهم الثرى.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات واستهدافات، أسفرت عن ارتقاء 13 شهيدًا، بينهم 3 من قادة الجهاد الإسلامي، و4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين.

وتوعّدت المقاومة الفلسطينية بالرد على هذه الجريمة، فيما أخلت سلطات الاحتلال مواقع عسكرية، وأعلنت فتح الملاجئ أمام المستوطنين، وحثّت على إخلاء المناطق المُتاخمة لقطاع غزة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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