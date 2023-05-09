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التربية والتعليم تستنكر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الأطفال الآمنين في القطاع

09 مايو 2023 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة العدوان الهمجي الذي قام به  الاحتلال الإسرائيلس متسهدفاً فيه الآطفال والآمنين في قطاع غزة، ليلة أمس، داعيةً العالم إلى فضح هذه الجرائم وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل "" أن جريمة الاحتلال بحق الأطفال والمدارس هي جريمة حرب بشعة تدل على مدى وحشية وعنجهية وعنصرية الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي تتلخط أيديه بالدماء.

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وكانت طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية قصفت فجر اليوم الثلاثاء عدد من البيوت الفلسطينية في قطاع غزة وتدميرها على روؤس ساكنيها، الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد من المواطنين من بينهم أطفال وطلبة رياض أطفال ومدارس وجامعت.

والشهداء الطلبة هم: إيمان علاء عدس، وشقيقتها دانية علاء عدس، وميار طارق عز الدين، وعلي طارق عز الدين، وهاجر خليل البهتيني، ويوسف جمال صابر خصوان، إضافة لإصابة العشرات بجراح مختلفة، ونشر حالة من الرعب والهلع بين صفوف الأطفال والنساء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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