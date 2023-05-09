بيان عسكري صادر عن الغرفة المشتركة بشأن العدوان الإسرائيلي

نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية كوكبةً من شهداء شعبنا من القادة والأطفال والنساء ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الغادر الذي شنه الاحتلال على بيوت الآمنين فجر اليوم الثلاثاء الموافق 09 مايو 2023م، وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين.

وقالت الغرفة في بيان لها، وصل " ": الغرفة المشتركة إذ تنعى شهداء شعبنا لَتُحمّل العدو المجرم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة الجبانة، وعلى الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن بإذن الله.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، "استشهاد 13 مواطنًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين" جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

ومن بين الشهداء 3 من قادة حركة الجهاد الإسلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين