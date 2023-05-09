أبو حمزة: سنواجه العدوان بكل ثبات وسيخلف القائد ألف قائد

أكد الناطق باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، أنهم سيواجهون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بكل ثبات وقوة، وأنه سيخلف القائد ألف قائد.

وشدد أبو حمزة في كلمة مسجلة له، اليوم الثلاثاء، على أنّ حركته ستكون عند التزامها تجاه الشهداء.

وقال: "إنّ جريمة الاحتلال لن تزيدنا إلا إيمانًا بالاستمرار في خيار المقاومة".

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كما وشدّد على أنّ مجازر الاحتلال بحقّ المدنيين الأبرياء في بيوتهم ستزيد شعبنا تمسكًا بالمقاومة حتى تحرير فلسطين.

ودعا الشعب الفلسطيني للالتفاف حول المقاومة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، "استشهاد 13 مواطنًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين" جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

ومن بين الشهداء 3 من قادة حركة الجهاد الإسلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين