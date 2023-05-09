إيران تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت إيران العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر الثلاثاء الذي أدّى إلى استشهاد 13 فلسطينيًّا بينهم 3 من القادة العسكريين لـ"حركة الجهاد الإسلامي".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.

وأعرب كنعاني في بيانه، عن إدانته "لصمت وتقاعس المنظمات الدولية والدول الغربية" حيال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتابع قائلًا: "يتعيّن على الدول الإسلامية اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة ورادعة ومُنسّقة لوقف الهجمات الإسرائيلية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، "استشهاد 13 شخصًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين" جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وفجر الثلاثاء شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، نفّذ خلالها عددًا من الغارات الجوية.

المصدر / فلسطين أون لاين