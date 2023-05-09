"المعارضة الإسرائيلية" تعلن دعمها عدوان حكومة نتنياهو على غزة

أعلنت المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، دعمها للعدوان الذي شنه جيش الاحتلال بإيعاز من حكومة نتنياهو على قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال.

وقال زعيم المعارضة، رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد: "تعرف التنظيمات في قطاع غزة صباح اليوم أن أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية تتابع كل تحركاتها وسيتم إغلاق الحساب معهم".

وأضاف: "الرد الإسرائيلي حازم وفي موعده وفي التوقيت المناسب لنا".

من جانبه، هنأ زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان، "الجيش"، على عدوانه، واستهداف قادة حركة الجهاد الإسلامي، مؤكدا بقوله: "الجهاد مصدر إزعاج وحماس خطر".

وأضاف: "من يطلق النار علينا ليس فقط من الجنوب بل من الشمال أيضا هي حماس. الشخص الذي يوجه ويشرع في النشاط ضد اليهود في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في الضفة الغربية، هي قبل كل شيء حماس".

وتابع ليبرمان: "يجب تبني خطة شاملة في قطاع غزة، لا يمكنك إدارة الحياة من جولة إلى أخرى في كل مرة"، في إشارة الى تعدد العمليات العسكرية ضد غزة على مدى سنوات.

أما زعيم حزب "الوحدة الوطنية"، وزير الحرب السابق بيني غانتس، فقال: "لقد قلت الأسبوع الماضي وأقول الآن لقد أخطأ أعداؤنا في تقييمهم للوضع".

وأضاف: "أرحب بالعملية المهمة الليلة في قطاع غزة والحفاظ على السياسة هجومية"، وتابع: "وآمل أن تعرف الحكومة كيف تتصرف بتصميم ومسؤولية في المستقبل أيضًا".

غير أن الزعيمة السابقة لحزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون اعتبرت أن كل ما يهتم به نتنياهو هو عدم الزج به في السجن.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة ما قد يقوده الى السجن في حال أدانته "المحكمة العليا الإسرائيلية".

وفجر الثلاثاء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا في قطاع غزة أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، نفّذ خلالها عدد من الغارات الجوية.

من جانبها، أعلنت "سرايا القدس" استشهاد 3 من قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم في الغارات على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات