"الداخلية" تعلن إزالة قنبلة من مخلفات قصف الاحتلال فجر اليوم

قال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، إن أطقم هندسة المتفجرات بالشرطة تتمكن قبل قليل من تحييد وإزالة قنبلة غير منفجرة.

وأوضح الوزارة في تصريح لها، وصل نسخة عنه، " "، أن القنبلة من نوع (GBU 39)، وهي من مخلفات القصف الإسرائيلي على عمارة الدولي بمدينة غزة، خلال العدوان على القطاع فجر اليوم.

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وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 13 مواطناً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينهم 4 أطفال و4 سيدات.

المصدر / فلسطين أون لاين