عرين الأسود: كمين محكم أوقع مصابين بوحدة خاصة للاحتلال في نابلس

قالت مجموعات عرين الأسود اليوم الثلاثاء، إن عناصرها اكتشفوا في محيط البلدة القديمة في نابلس قوة من الوحدات الخاصة الإسرائيلية في الساعة السابعة صباحاً، "وبكمين محكم تم تفجير عبوة ناسفة مشظية شديدة الإنفجار بالقوة".

وأضافت عرين الأسود في بيان، أن الكمين أوقع مصابين في القوة، كما وأعطبت ثلاث آليات للقوة المقتحمة، ثم شكل جند العرين وبرفقة الفصائل المسلحة حزام ناري حول القوة المقتحمة من ثلاث جهات لإجباره على الانسحاب من طريق واحد.

ونعت المجموعات شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي ارتكب فجراً قائلة: "نزف إلى شعبنا شهداء غزة وشهداؤنا، وعزاء هذا الشعب أننا نعلم أن غزة هي أول البدايات والنهايات غزة التي تثأر لكل مظلوم تعرف تمامًا كيف تثأر لشهدائها".

وشددت بالقول "اليوم لا صوت يعلو فوق صوتكم ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، نقول لأبناء شعبنا وهنا فلتسمح لنا الفصائل وأخوتنا في غزة شرف التحدث باسمها نقول باسم المقاومة في كل فلسطين لأبناء شعبنا لا تهنوا ولا تحزنوا".

وختمت المجموعات بيانها بالقول "ونقول للعدو ارتقب جيدًا فكلها ساعات وجهنم تفتح أبوابها على مصراعيها، وسنرى من نابلس وغزة من سيحاصر من".

واقتحمت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء، البلدة القديمة بمدينة نابلس، فيما سمع انفجارات واشتباكات عنيفة وسط المدينة.

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المصدر / فلسطين أون لاين