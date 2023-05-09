من هو الشهيد طارق عز الدين؟

استُشهد صباح اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأسير المحرر من سجون الاحتلال طارق عز الدين، في عملية اغتيال استهدفت البناية التي يسكن فيها، يستعرض " " سيرته:

هو طارق إبراهيم عز الدين "أبو محمد"، أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي، الذين كان لهم حضورًا سياسيًّا وعسكريًّا.

وُلد الشهيد القائد "أبو محمد" في عرابة بمحافظة جنين بتاريخ 1974/9/14م، وشارك في فعاليات انتفاضة الحجارة عام 1987.

شارك القائد طارق عز الدين في أحداث انتفاضة "الأقصى" وكان له دور بارز في الاشتباكات العسكرية وتأسيس الخلايا العسكرية.

كما وشارك في إدارة معركة مخيم جنين عام 2002م، وقد تم اعتقاله وحُكم عليه بالسجن المؤبد في نفس العام لدوره في توجيه عملية الخضيرة الاستشهادية 2001، قضى منها نحو 13 عامًا.

أكمل دراسته الجامعية داخل سجون الاحتلال، فحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية ولاحقًا شهادة الماجستير.

أُفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 وتم إبعاده إلى غزة، وقد واصل العمل في خدمة قضية الأسرى والدفاع عنهم عبر المنابر الإعلامية.

تولّى إدارة إذاعة صوت الأسرى التي تبثُّ من غزة، وتولّى مسئولية مكتب إعلام الضفة في حركة الجهاد الإسلامي والناطق باسمها في الضفة، ومن أبرز الوجوه الإعلامية للمقاومة الفلسطينية.

أشرف على العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال وكان له دورٌ بارزٌ في ساحة العمل المقاوم في الضفة الغربية.

ارتقى شهيدًا في عملية اغتيال جبانة اقترفها العدو بحقّ قادة المجلس العسكري فجر الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين