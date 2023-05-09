الإعلام العبري: 40 طائرة ومروحية ومسيّرة شاركت في الهجمات ضد غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن مشاركة 40 طائرة ومروحية ومسيّرة في عملية اغتيال قادة سرايا القدس، والهجمات ضد قطاع غزة فجر اليوم.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية إلى أنّ "العملية كانت مقررة الثلاثاء الماضي، لكنها تأجّلت إلى أن نضجت الظروف".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "قبيل تنفيذ العملية التي تمّ التصديق عليها نهاية الأسبوع الماضي، تحدّث وزير الخارجية إيلي كوهن إلى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن".

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وأشارت القناة السابعة الإسرائيلية إلى أنّ "(إسرائيل) أطلعت الولايات المتحدة الأميركية على العملية المخطط لها في غزة"، مضيفة أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا للكابينت اليوم عند الساعة السابعة مساءً.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ " المستشارة القضائية للحكومة أعطت الضوء الأخضر للعملية حتى من دون اجتماع الكابينت".

وفجر اليوم، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيًّا بينهم 3 من قادة حركة الجهاد الإسلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين