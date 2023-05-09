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الكتلة الإسلامية في بوليتكنك فلسطين تستنكر حملة الكذب والتحريض عليها

09 مايو 2023 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين

استنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين حملة الكذب والتزوير والافتراء التي تشنها حسابات ومنصات ومجموعات تواصل مشبوهة ومواقع ووكالات إخبارية.

وقالت الكتلة:" إن هذه الحملة وما رافقها من إشاعات وتحريض واستدعاء لخطاب تجاوزه شعبنا بوعيه ووحدته الوطنية التي جسدتها دماء الشهداء".

وبينت أن أجهزة أمن السلطة مستمرة في اعتقال طلبة الكتلة الإسلامية منذ أيام وتعذيبهم ومصادرة حريتهم.

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وأكدت أنه لا أصل لكل الشائعات التي تثار وأن الأمر لا يتعدّى مصادرة مواد دعائية سبق واستخدمتها الكتلة الإسلامية في دعايتها لانتخابات مجلس الطلبة.

وتواصل الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة أنشطتها المميزة وخدماتها للطلبة، وإحياء المناسبات الوطنية، والمشاركة في القضايا المختلفة، رغم الاعتقالات والملاحقات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الكتلة الإسلامية #الضفة الغربية #جامعة بوليتكنك فلسطين

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