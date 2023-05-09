خاطر: عدوان الاحتلال على غزة والضفة لن يردع المقاومة ويكسر شوكتها

أكدت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، أن عدوان الاحتلال الغادر على قطاع غزة وجرائمه في الضفة الغربية، لن تردع المقاومة الفلسطينية ولن تكسر شوكتها.

وقالت في تصريحات وصلت " " :" إن الاحتلال سيظل يكرر عدوانه، بهدف ردع تلك الجبهة وكسر شوكتها، لكن السواعد المقاتلة تتكاثر ويشتد بأسها، وكلمتها باتت ثقيلة ومدوية وحاضرة، والثقة بها عالية دائمة".

وأضافت خاطر:" رحم الله المرتقين الأبطال ومن قضى معهم من ذويهم، وحفظ أهل غزة ومقاتليها وأرضها".

وحمّلت حركة حماس الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية المتطرفة، المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة وتداعياتها الخطيرة.

وأكدت أن إجرام الاحتلال وإرهابه المتصاعد ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة وعموم الضفة الغربية وفي القدس والمسجد الأقصى والداخل المحتل، سيدفع ثمنه غالياً، ولن يجله له أمناً مزعوماً.

وذكرت أن الاحتلال لن يتمكن من تحقيق أهدافه ومخططاته العدوانية، بل سيزيد شعبنا ومقاومته الباسلة وحدة في كل ساحات الوطن وخارجه، وإصراراً على مواصلة الصمود والنضال، تمسكاً بالحقوق والثوابت ورداً للعدوان، حتى دحر الاحتلال وزواله.

ونعت حماس القادة الشهداء في قطاع غزة، جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، وعدداً من أبناء شعبنا أغلبهم من النساء والأطفال، اللذين ارتقوا خلال عدوان صهيوني غادر وجبان على قطاع غزة بعد منتصف الليلة.

المصدر / فلسطين أون لاين