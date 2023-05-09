145 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

أُصيب 145 مواطنًا، صباح اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي، وحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة القريون في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وبحسب الهلال الأحمر، فإنّ (12) مواطنًا من بين مجموع الإصابات بالرصاص الحي.

وذكرت الجمعية أن حصيلة الإصابات التي تعاملت معه طواقها معها خلال مواجهات نابلس بلغت (145) إصابة منها (12) إصابات رصاص حي و (3) مطاط تم علاجها ميدانيا، و (130) استنشاق غاز تم نقل (3) إصابات للمستشفى، فيم تم إخلاء مدرسة الخالدية من بعض الإصابات بسبب استنشاق للغاز.

ووثّقت مصادر محلية وقوع مواجهات واشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة خلسة بعد محاصرتها منزلًا في حارة القريون.

المصدر / فلسطين أون لاين