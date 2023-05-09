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بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة

09 مايو 2023 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق توثيق دائرة أوقاف القدس، فأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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