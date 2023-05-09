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أبو مرزوق: عدوان الاحتلال على غزة يصب الزيت على النار

09 مايو 2023 . الساعة 06:27 بتوقيت القدس
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قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن "جريمة الاغتيال البشعة التي نفذها العدو الصهيوني ضد قادة سرايا القدس، إنما تصبّ مزيدا من الزيت على نار التوتر القائم أصلا في الأراضي المحتلة، بفعل استمرار عدوان جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

ونعى أبو مرزوق، في بيان اليوم الثلاثاء "الشهداء الأبطال أقمار فلسطين جهاد غنام، وخليل البهتيني، وطارق عز الدين، قادة سرايا القدس".

واعتبر أن "دماء الشهداء تمهّد الطريق لتحرير فلسطين، واستهدافهم دليل على صحة النهج في مواجهة الاحتلال، وأن رسالة المقاومة ستكون شاملة وموحدة".

وأشار إلى أن "إقدام العدو على هذه الجريمة الدامية، وما أسفرت عنه من ارتقاء عدد من الأطفال والنساء والمدنيين، بجانب القادة الشهداء، يكشف عن طبيعته العدوانية الهمجية، واستباحته لكل الدماء البريئة، وضربه بعرض الحائط بكل المواثيق الدولية والقانونية".

وشدد أبو مرزوق أننا "أمام كيان إرهابي دموي لا مكان له بين دول العالم، مما يستدعي من المجتمع الدولي إدانة الاحتلال، والمطالبة برحيله، وعدم مساواته بين الضحية والجلاد المجرم".

وختم بالقول إن "الردّ الحقيقي على هذا العدوان المتجدّد إنما يكون بتصعيد المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني، من خلال قرار موحّد تجمع عليه قوى المقاومة الفلسطينية، من أجل لجم هذا العدو، وكبح جماحه، وتدفيعه أثمانا باهظة عن جرائمه التي يقترفها، وصون دماء أبناء شعبنا من أي استباحات قادمة".

واستُشهد 12 مواطناً، بينهم ثلاثة من قيادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الثلاثاء، جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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