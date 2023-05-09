زفت قادة السرايا.. "القسام": دماء الشهداء ستحرق المعتدين

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الشهداء الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة فجر اليوم وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس.

وأكدت كتائب القسام، في بيان النعي، أن "دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا ستكون ناراً تحرق المعتدين".

وأعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم، عن استشهاد 12 مواطناً جراء العدوان على القطاع.

وقالت الوزارة: إن طواقم الاسعاف لا زالت مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال.

وبيّنت أن طواقمها، أجلت 20 إصابة حتى اللحظة.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن استشهاد ثلاثة من أبرز قادتها في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت السرايا في بيان، إن الشهداء هم القائد جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري في السرايا، والقائد خليل صلاح البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في السرايا، والقائد طارق محمد عزالدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين