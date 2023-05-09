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ستبقى المقاومة مستمرة

سرايا القدس تنعى ثلاثة من قادتها في غزة

09 مايو 2023 . الساعة 04:15 بتوقيت القدس
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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن استشهاد ثلاثة من أبرز قادتها في عدوان شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء.

وفي بيان لها، قالت السرايا، إنّ الشهداء هم: "القائد جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري في السرايا، والقائد خليل صلاح البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في السرايا، والقائد طارق محمد عزالدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية".

وأضاف البيان "إننا إذ ننعى شهداءنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبنائهم، لنؤكد أنّ دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في حصيلة أولية عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين بجراح، في حين أفادت مصادر محلية أنّ طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعمل على انتشال جثث شهداء من منازل تعرضت لقصف عنيف فجر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #سرايا القدس #عدوان الاحتلال

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